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вторник, 18 июня 2019 12:09

Зеленский посетил ММК им. Ильича

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Зеленский посетил ММК им. Ильича
Группа Метинвест подписала контракт с Air Liquide, мировым лидером в области производства и поставки газов, технологий и услуг для промышленности и здравоохранения

Группа Метинвест подписала контракт с Air Liquide, мировым лидером в области производства и поставки газов, технологий и услуг для промышленности и здравоохранения, сообщила пресс-служба компании. По данным Метинвеста, на Мариупольском металлургическом комбинате (ММК) имени Ильича построят самую современную воздухоразделительную установку в Украине. Комплекс обеспечит потребности комбината в кислороде, необходимом для производства чугуна.

В запуске проекта приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, посол Франции в Украине Изабель Дюмон, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, вице-президент по операционному блоку Air Liquide Ласад Джауани и генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Общие инвестиции в строительство комплекса составят 78,3 млн долларов США. Под проект привлечено финансирование государственного экспортно-кредитного агентства Франции (Bpifrance Assurance Export).

"Я хочу поблагодарить Изабель Дюмон, наших французских партнеров за веру в стабильность Украины, в то, что мы свободное демократическое государство. Мы можем говорить о больших инвестиционных проектах в Украине. Сегодняшний сигнал — это очень важный сигнал для всего мира, что всем странам нечего бояться. Это важный инвестпроект для Украины и для Мариуполя", - отметил Владимир Зеленский.

Мощность воздухоразделительной установки составит 25 тысяч кубометров кислорода в час. Инфраструктура комплекса включает станцию газификации с хранилищем жидкого кислорода, испарителем и двумя насосами. Автоматизированная установка позволит снизить расход энергоресурсов на 20%.

Оборудование для проекта поставит Air Liquide, а реализован он будет специалистами "Метинвест Инжиниринг" и ММК имени Ильича. На время строительства будет создана тысяча дополнительных рабочих мест. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется к концу 2021 года.

"Мы модернизируем не только основное производство, но и вспомогательную инфраструктуру. Последний раз подобный проект был реализован еще в докризисном 2007 году. Впервые за 12 лет мы построим производственный комплекс своими силами. Компания Air Liquide – наш давний партнер, который производит самое современное оборудование. Под проект удалось привлечь зарубежное финансирование. Все это говорит о том, что Метинвесту доверяют. А сейчас самое подходящее время, чтобы сделать украинскую металлургию конкурентоспособной на мировом рынке", - сказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков

Подписание контракта происходило на площадке сталелитейного комплекса МНЛЗ №4, запущенного в марте. Разработанный с учетом новейших технологий и соблюдением европейских экологических стандартов, он стал самым масштабным объектом промышленного строительства за годы независимости Украины. Проект обошелся Метинвесту в 150 млн долларов США, а оборудование для него поставила австрийская компания Primetals Technologies, мировой лидер в области решений для металлургических предприятий.

uaprom.info
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