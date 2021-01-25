Зеленский попросил Дубинского выйти из фракции - то отказался

Зеленский предупреждал Дубинского еще до санкций, чтобы тот не лез в тему пленок и не связывался с агентом ФСБ Деркачем. Фото: facebook.com/Teletriumf

Народный депутат Александр Дубинский, который попал под американские санкции, отказался выходить из фракции "Слуга народа".

Об этом его попросил президент Владимир Зеленский, который приехал на заседание фракции, сообщает журналист Роман Кравец в своем Telegram-канале.

"Зеленский на заседании "Слуга народа" попросил Дубинского выйти из фракции. Дубинский отказался", - написал Кравец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американские санкции против Дубинского: Майкл Щур потроллил Зеленского

По информации журналиста, на фракции Зеленский поссорился с Дубинским.

"Дубинский жаловался, что против него работают "соросята" и антикоррупционеры, которые вводят президента в заблуждение.

На это президент отреагировал, что запрещает Дубинскому говорить, что кто-то вводит его в заблуждение. Президент отметил свою позицию, мол, этот "депутат должен уйти из нашей команды", - говорится в сообщении.

По информации "Украинской правды", Зеленский "предупреждал нардепа еще до санкций, чтобы тот не лез в тему пленок и не связывался с Деркачем, ибо тот является агентом ФСБ. Также президент напомнил, что Дубинский "раскалывал фракцию все время", и что его "журналистская деятельность" во время депутатства снижала рейтинг и имидж фракции".

В январе США ввели санкции против 7 граждан и 4 медиа Украины из-за вмешательства в президентские выборы США. Среди лиц, подпадающих под санкции, - и Александр Дубинский. Санкции против указанных лиц ввели из-за так называемых пленок Деркача о якобы вмешательстве Джо Байдена во внутренние дела Украины. Вашингтон называет нардепа Андрея Деркача "российским агентом".