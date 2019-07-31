Зеленский пообещал разобраться с главным прокурором Черкасской области

Президент отметил, что после смены Верховной Рады будет назначен новый генерального прокурора, который и будет заниматься сменой прокуроров Фото: Прочерк

Во время рабочей поездки в Черкасскую область президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями СМИ и органов местного самоуправления. Местный чиновник во время встречи пожаловался Зеленскому на главного прокурора области.

Зеленского разозлило замечание местного депутата о том, что он избран президентом "уже почти 100 дней назад". В ответ гарант спросил, когда тот был избран депутатом, пишет 24 канал.

"Сейчас далее может быть хаос, и мы будем друг с другом играть в пинг-понг. И победа будет не на вашей стороне, поскольку вы уже 4 года на должности, а я всего 60 дней. Относительно прокурора мне пока трудно говорить, поскольку я не знаю этого человека", - отметил Владимир Зеленский.

Он отметил, что после смены Верховной Рады будет назначен новый генерального прокурора, который и будет заниматься сменой прокуроров.

"Какие еще у меня есть полномочия? Вы же 4 года жили с этим прокурором. Так поживите еще месяц", - сказал президент Украины.

Гарант подчеркнул, что если есть конкретные доказательства взяточничества в местной прокуратуре, то все фамилии можно сразу во время встречи передать ему. В ответ местный депутат назвал имя главного прокурора Черкасской области Сергея Овчаренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский представил нового губернатора Черкасской области

"Мне понятно, будем разбираться. Мы вас вызовем. Подготовьтесь, если можно, ко встречи", - резюмировал Владимир Зеленский.

В Черкассах более трех десятков человек требовали отставку главного прокурора области Сергея Овчаренко. Акция состоялась у входа в прокуратуру. Люди выкрикивали: "Овчаренко геть!", с колонки звучали песни, соорудили баррикады из шин и палатку с двп для тех, кто ночует у прокуратуры.