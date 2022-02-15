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вторник, 15 февраля 2022 09:33

Зеленский пообещал наказать чиновников, удравших из Украины

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Зеленский пообещал наказать чиновников, удравших из Украины
Народных депутатов-беглецов хотят лишать мандатов. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский пообещал привлечь к ответственности народных депутатов, покинувших Украину из-за угрозы полномасштабного вторжения России.

Об этом он заявил на заседании фракции "Слуга народа" 14 февраля, сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, передает украинский "Интерфакс".

"Президент сказал, что ни один чиновник не может себе позволить покинуть сейчас нашу страну. К тем, кто это сделали, применят меры и будут ставить вопрос относительно их возвращения", - сказала она журналистам после заседания фракции.

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В то же время глава фракции Давид Арахамия заявил, что в ближайшее время внесет в парламент законопроект о запрете чиновникам всех категорий, а также народным депутатам выезжать за границу в период чрезвычайного или военного положения. К законопроекту добавят норму о возможности лишения народных депутатов мандатов в таких случаях.

"В случае тревожной ситуации или отсутствия связи депутатам следует в течение двух часов прибыть на рабочее место в профильный комитет и воспользоваться специальной связью", - добавила Василевская-Смаглюк.

По состоянию на 14 февраля за пределами Украины находились 23 народных депутата. В частности это народные избранники от фракций "Слуга Народа", ОПЗЖ и "Голос". Полный перечень по ссылке.

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Дата
15
февраля

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