Зеленский отмечает вместе с командой. Фото: Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский показал, как празднует День Конституции.

Празднует в кафе вместе с членами своей команды. Фото опубликовал в Facebook.

"Сегодня праздник! Не в костюме, среди людей, счастье", - написал президент.

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За столом с Зеленским сидят руководитель Офиса президента Андрей Богдан, заместители Богдана Кирилл Тимошенко и Юрий Костюк, а также помощники президента Андрей Ермак и Сергей Шефир.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции. А также запустил флешмоб. Соответствующее видеообращение он разместил в Facebook.