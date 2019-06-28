Зеленский показал, как празднует День Конституции

 
Ексклюзивы
1/5
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 1476
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 585
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1296
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
10 Просмотров: 23571
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 837
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3699
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 6822
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 405
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 1377
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
2 Просмотров: 2718
Фото
Все фото
3
4
7
10
3
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
В ПАСЕ украинские и российские журналисты будут стоять отдельно
В ПАСЕ украинские и российские журналисты будут стоять отдельно
В Киеве попрощались с Дмитрием Тымчуком
В Киеве попрощались с Дмитрием Тымчуком
Ляшко привел в Раду собаку
Ляшко привел в Раду собаку
Видео
Все видео
Еще одна звезда "Квартала-95" рассказала о политических планах
Еще одна звезда "Квартала-95" рассказала о политических планах
Зеленский запустил флешмоб ко Дню Конституции
Зеленский запустил флешмоб ко Дню Конституции
СБУшник с землей в Буковеле приватизировал гигантскую служебную квартиру - СМИ
СБУшник с землей в Буковеле приватизировал гигантскую служебную квартиру - СМИ
Появилось видео, как Зеленский танцами приветствует Коломойского с днем рождения
Появилось видео, как Зеленский танцами приветствует Коломойского с днем рождения
Саакашвили поделился радостной новостью
Саакашвили поделился радостной новостью
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 261
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1296
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1251
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2034
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11106
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
28 июня 2019
Просмотров: 162
Романтика зла
1913 року двоє французів, Анрі Массіс й Альфред де Тард, об'єднавшись під псевдо "Аґатон", публікують книжку "Молоді люди сьогодні". У ній – ...
пятница, 28 июня 2019 19:29

Зеленский показал, как празднует День Конституции

  Комментировать
Зеленский показал, как празднует День Конституции
Зеленский отмечает вместе с командой. Фото: Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский показал, как празднует День Конституции.

Празднует в кафе вместе с членами своей команды. Фото опубликовал в Facebook.

"Сегодня праздник! Не в костюме, среди людей, счастье", - написал президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько украинцев не читали Конституцию - результаты опроса

За столом с Зеленским сидят руководитель Офиса президента Андрей Богдан, заместители Богдана Кирилл Тимошенко и Юрий Костюк, а также помощники президента Андрей Ермак и Сергей Шефир.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции. А также запустил флешмоб. Соответствующее видеообращение он разместил в Facebook.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский показал, как празднует День Конституции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июня

Перед убийством наследника престола Гаврило Принцип выпил кофе

Самое читаемое
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
4
 Просмотров: 24152
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ 1 Просмотров: 15579
Новый &quot;ангел&quot; Victoria&#039;s Secret не стесняется сниматься без белья
Новый "ангел" Victoria's Secret не стесняется сниматься без белья
11
 Просмотров: 13620
Почему 54 тысячи абитуриентов не сдали в этом году ВНО
Почему 54 тысячи абитуриентов не сдали в этом году ВНО
 1 Просмотров: 10575
Волкер прокомментировал отход войск в Станице Луганской
Волкер прокомментировал отход войск в Станице Луганской Просмотров: 9210
Политика
94% партий проигнорировали выборы в Раду
94% партий проигнорировали выборы в Раду Просмотров: 2637
Кандидаты от "Слуги народа" дали важные обязательства
Кандидаты от "Слуги народа" дали важные обязательства 2 Просмотров: 648
Еще одна звезда "Квартала-95" рассказала о политических планах
Еще одна звезда "Квартала-95" рассказала о политических планах
 Просмотров: 2259
Зеленский запустил флешмоб ко Дню Конституции
Зеленский запустил флешмоб ко Дню Конституции
 Просмотров: 351
Найем рассказал о своих планах на будущее
Найем рассказал о своих планах на будущее Просмотров: 693
Больше всего комментируют
9
Эксперт заявил о возможных договоренностях "Слуги народа" с "Батькивщиной"
9
Зеленский сделал еще одно заявление о российском реванше в ПАСЕ
6
В партии Зеленского раскритиковали украинскую делегацию в ПАСЕ
5
Боевики передадут Киеву пленных: назвали фамилии
3
Вятрович объяснил опасность свертывания декоммунизации
Голосов: 4889
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua