Зеленский похвастался бицепсами

Президент Владимир Зеленский опубликовал фото, на котором занимается физическими упражнениями.

"У каждого свои "блинчики" на завтрак! Всем хорошего дня!" - написал Зеленский в Instagram сегодня утром.

Президент возле тренажеров в майке и шортах держит диски.

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На прошлой недели общественность в четвертый раз приходила под Офис президента в поддержку Стерненка. Во время митинга люди называли министра внутренних дел Арсена Авакова чертом, а генерального прокурора Ирину Венедиктову чумой.