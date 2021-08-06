Зеленский похож на Лукашенко, который убивает граждан Беларуси в Украине - Лерос

Нардеп Гео Лерос: "Чаус понимал, что единственная для него возможность получить гарантии - встретиться с президентом". Фото: Цензор.НЕТ

Когда вопрос касается личного интереса президента Владимира Зеленского, то государство становится его частной армией.

Об этом нардеп Гео Лерос заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Зеленский знал, что Чаус может быть важным свидетелем по делу, связанному с Порошенко и Бурбой. Как и подобает диктатору, Зеленский организовал похищение свидетеля в другой стране руками украинских спецслужб, чем совершил тяжкое уголовное преступление. При этом он нанёс Украине большой ущерб на международном уровне. Ущерб, отголоски коротого мы ещё услышим, когда всё вскроется. Зеленский похож на Лукашенко, который убивает граждан Беларуси в Украине. Когда вопрос касается личного интереса Зеленского, то государство становится его частной армией. Но террористов Вагнера он ловить не готов. Вот и делайте выводы", - рассказал парламентарий.

По словам нардепа, Чаус "как опытный, гниющий давно в системе", понимал, что единственная для него возможность получить гарантии - встретиться с президентом.

"А Президент ради личной выгоды готов на все, поэтому берегов не видит. Только вот после этого Чаус зафиксировал наивысшее должностное лицо как организатора преступления. ... На сегодняшний день Зеленский полностью сфокусировал свое внимание на том, чтобы избавиться от потенциальных конкурентов на будущих выборах. Этим он и его окружение заняты большую часть времени", - добавил Лерос.

Полный текст интервью с нардепом Гео Леросом для Цензор.НЕТ читайте здесь.