Закон о верификации выплат подписано Зеленским. Фото: ТСН

Президент Владимир Зеленский подписал закон о верификации государственных выплат.

Под верификацию госвыплат попадают пенсии, пособия, льготы, субсидии, стипендии, другие выплаты, которые осуществляются за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, говорится на сайте президента.

Задачами органа по верификации и мониторинга госвыплат является осуществление верификации достоверности информации, представленной реципиентами (получателями) при назначении, начислении и/или осуществлении госвыплат; обеспечение функционирования информационно-аналитической платформы электронной верификации и мониторинга и обеспечения защиты информации, содержащейся в этой платформе; проведение мониторинга госвыплат по каждому реципиенту; предоставление органам, осуществляющим госвыплаты, рекомендаций по результатам проведения верификации выплат; проведение анализа учета предоставленных рекомендаций органами, осуществляющими госвыплаты.

При этом верификация госвыплат осуществляется без участия чиновника на основе мониторинга баз данных.

Порядок осуществления верификации и мониторинга госвыплат устанавливает Кабинет министров.

При этом орган по верификации уполномоченный пользоваться Национальной системой конфиденциальной связи и другими техническими средствами.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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3 декабря Рада предусмотрела создание исполнительного органа по верификации и мониторинга госвыплат с предложениями Зеленского.