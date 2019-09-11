Зеленский подписал закон о снятии неприкосновенности с депутатов

ФОТО: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Об этом сообщили на сайте президента.

Отныне 80 статья Конституции будет без абзаца о гарантии неприкосновенности и невозможности привлечения депутатов к уголовной ответственности, задержания или ареста.

Останется в тексте пункт, согласно которому депутаты не несут ответственность за результаты своего голосования или высказывания в парламенте и его органах (за исключением ответственности за оскорбление или клевету).

Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 1 января 2020-го.

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Верховная Рада приняла в целом законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов. Изменения к Конституции поддержали 373 народных депутата. Изменения в Конституцию в свое время инициировал пятый президент Петр Порошенко. Верховная Рада предыдущего созыва их рассмотрела. В июне 2018-го Конституционный суд признал законопроект конституционным.