Зеленский подписал закон о депутатской неприкосновенности

Закон о депутатской неприкосновенности подписл президент. Фото: Слово і Діло

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о неприкосновенности народных депутатов.

"Вместе с тем в целях обеспечения соблюдения гарантий депутатской деятельности закон определяет особенности в части начала досудебного расследования в отношении народного депутата Украины, задержание, избрание в отношении него меры пресечения, проведение следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий", — сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Отмечается, что документ направлен на гармонизацию положений законодательных актов с соответствующими конституционными нормами.

18 декабря Верховная Рада одобрила изменения в некоторые законодательные акты, чтобы сделать их соответствующими Конституции Украины в части неприкосновенности народных депутатов.