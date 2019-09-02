Зеленский подколол премьера Гончарука

Гончарук заявил, что планировал и в ОП приехать на самокате. Фото: gordonua.com

Президент Владимир Зеленский пошутил над главой правительства Алексеем Гончаруком, который ездил по коридорам Кабмина на самокате.

"Предоставлю слово нашему молодому премьер-министру... Хотел пошутить по поводу самоката, но подумал: у нас серьезное заседание, поэтому, пожалуйста", - сказал Зеленский на встрече с руководством Верховной Рады, Кабмина и правоохранительных органов в Офисе президента.

"А я думал приехать на заседание на самокате, но также передумал. Мы с президентом не только в этом единомышленники", - ответил Гончарук.

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1 сентября премьер-министр Алексей Гончарук опубликовал видеообращение ко Дню знаний. Его записал в здании Кабинета министров, где ездил на самокате.