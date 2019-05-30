Зеленский подал в Раду увольнение ряда топ-чиновников

Президент Владимир Зеленский начал процесс увольнения министров. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представление об освобождении с должностей двух министров и председателя Службы безопасности Украины.

Так, Глава государства обратился в парламент об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторака - с должности министра обороны. Третье представление касается увольнения Василия Грицака с должности председателя СБУ.

Президент действует на основании Конституции и соответствующих законов, сообщает его сайт.

Зеленский настаивает на безотлагательном рассмотрении парламентом этих вопросов.

Кроме того, в Администрации президента готовятся материалы об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора.

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров призвал уйти в отставку.