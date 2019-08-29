Зеленский поблагодарил Туска за поддержку на G7

Туск заверил, что в ЕС поддерживают Украину. Фото: "Лига"

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского совета Дональдом Туском результаты саммита G7.

"Глава украинского государства положительно оценил позицию участников саммита о невозможности возвращения России в "Группу семи", - говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Зеленский поблагодарил Туску за активную позицию при обсуждении украинского вопроса на саммите. Отметил инициативу Туска о приглашении Украины принять участие в следующем саммите G7 в США в 2020 году.

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"Со своей стороны Дональд Туск заверил в неизменной позиции ЕС на поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявили в пресс-службе президента.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Зеленский призвал срочно провести встречу лидеров стран Нормандской четверки для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта.