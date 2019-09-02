Зеленский – первоклассникам: "Оценки – это хорошо, но не главное"

Президент Владимир Зеленский поздравил всех школьников, родителей и учителей с началом нового учебного года.

А первоклассникам глава государства дал несколько советов из собственного опыта.

"Вас ждут самые интересные годы жизни. Позвольте дать вам несколько советов. Не менторских, а сугубо человеческих", - написал Зеленский.

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Сегодня в 1 класс пошел сын Владимира Зеленского. Президент с женой запретили журналистам снимать их первоклассника.