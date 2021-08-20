Зеленский отжался на брусьях 30 раз и запустил флешмоб

Передал челлендж НОК Украины и олимпийской команде. Фото: Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский запустил флешмоб - надень вышиванку и выполни физические упражнения. Записал видео, где подтягивается в рубашке и шортах.

"Я, Владимир Зеленский, президент Украины, принимаю челлендж #здороваукраина30 и передаю его НОК Украины и олимпийской команде", - заявил Зеленский.

Озвучил правила:

1. Одень вышиванку.

2. Выполни свою любимую физическое упражнение 30 раз.

3. Отметить человека, которому передаешь челлендж.

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"Сергей Назарович Бубка, принимайте эстафету", - подытожил Зеленский.

Президент Зеленский считает, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин "очень эмоциональный". Об этом он сказал американскому изданию The Washington Post.