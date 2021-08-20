Зеленский отжался на брусьях 30 раз и запустил флешмоб

Президент Владимир Зеленский запустил флешмоб - надень вышиванку и выполни физические упражнения. Записал видео, где подтягивается в рубашке и шортах.
"Я, Владимир Зеленский, президент Украины, принимаю челлендж #здороваукраина30 и передаю его НОК Украины и олимпийской команде", - заявил Зеленский.
Озвучил правила:
1. Одень вышиванку.
2. Выполни свою любимую физическое упражнение 30 раз.
3. Отметить человека, которому передаешь челлендж.
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"Сергей Назарович Бубка, принимайте эстафету", - подытожил Зеленский.
Президент Зеленский считает, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин "очень эмоциональный". Об этом он сказал американскому изданию The Washington Post.
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