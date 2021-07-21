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среда, 21 июля 2021 22:23

Зеленский ответил на приглашение Байдена

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Зеленский ответил на приглашение Байдена
Зеленский и Байден встретятся 30 августа. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает плодотворную встречу с лидером США Джо Байденом.

Об этом Зеленский заявил на своей странице в Twitter.

"Жду содержательную и плодотворную встречу с президентом США. Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США - мира на Донбассе, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики как безопасного вызова, экономического развития Украины и поддержки реформ", - отметил президент.

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Встреча президентов состоится 30 августа в Белом доме. Для Зеленского это будет первая встреча с Байденом.

Владимир Зеленский разговаривал по телефону с Джозефом Байденом 7 июня. Одной из важнейших тем было строительство "Северного потока-2", сообщили в ОП. Также там заявили, что президент США поддержал евроатлантической интеграции и важность предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО. Белый дом опроверг этот тезис. Впоследствии офис Зеленского изменил заявление.

Власти США крайне негативно отреагировала на искажение Офисом президента содержания разговора. Это расценили как манипуляцию Банковой.

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