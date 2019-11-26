Зеленский ответил на идею Коломойского развернуться к России

Коломойский активно поддерживал Зеленского перед выборами. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заверил, что курс Украины будет определять народ, а не олигарх Игорь Коломойский.

Об этом глава государства сказал на брифинге 26 ноября в Таллинне

"Господин Коломойский не является президентом Украины. Он - гражданин Украины. Большинство граждан выбрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз. Именно народ Украины выбирает, куда нам идти. С Россией у нас очень сложная ситуация. Вы ее знаете", - сказал Зеленский.

Он отметил, что на выборах президента его поддержали 73% украинцев.

"Если среди них был господин Коломойский, я очень рад", - отметил Зеленский.

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Игорь Коломойский заявил, что Украине стоит отвернуться от Запада и наладить отношения с Россией. Он предложил взять у россиян $100 млрд. В свою очередь министр обороны Андрей Загороднюк назвал Россию врагом и добавил, что с ней невозможны любые финансово-экономические отношения.