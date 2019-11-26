Зеленский ответил на идею Коломойского развернуться к России

 
Ексклюзивы
1/5
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 567
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 891
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 9504
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1566
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 990
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 918
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6156
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2646
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2277
Фото
Все фото
4
3
5
20
3
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
Разумков &quot;сделал&quot; Киву
Разумков "сделал" Киву
Видео
Все видео
Журналисты показали, как чиновники в Днипре ездят на ковер к Корбану
Журналисты показали, как чиновники в Днипре ездят на ковер к Корбану
Вылетая из Украины, Зеленский вспомнил о бюджетниках
Вылетая из Украины, Зеленский вспомнил о бюджетниках
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
"Очистка продолжается" - Зеленский начал ходить по улице и снимать еженедельные видео для украинцев
"Очистка продолжается" - Зеленский начал ходить по улице и снимать еженедельные видео для украинцев
Появился мультфильм, как коммунисты уничтожали украинцев
Появился мультфильм, как коммунисты уничтожали украинцев
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6156
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2646
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2277
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1287
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1206
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 576
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
вторник, 26 ноября 2019 12:59

Зеленский ответил на идею Коломойского развернуться к России

  Комментировать
Зеленский ответил на идею Коломойского развернуться к России
Коломойский активно поддерживал Зеленского перед выборами. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заверил, что курс Украины будет определять народ, а не олигарх Игорь Коломойский.

Об этом глава государства сказал на брифинге 26 ноября в Таллинне

"Господин Коломойский не является президентом Украины. Он - гражданин Украины. Большинство граждан выбрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз. Именно народ Украины выбирает, куда нам идти. С Россией у нас очень сложная ситуация. Вы ее знаете", - сказал Зеленский.

Он отметил, что на выборах президента его поддержали 73% украинцев.

"Если среди них был господин Коломойский, я очень рад", - отметил Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуги" прокомментировали идею Коломойского занять $100 млрд у Кремля

Игорь Коломойский заявил, что Украине стоит отвернуться от Запада и наладить отношения с Россией. Он предложил взять у россиян $100 млрд.

В свою очередь министр обороны Андрей Загороднюк назвал Россию врагом и добавил, что с ней невозможны любые финансово-экономические отношения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский ответил на идею Коломойского развернуться к России». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
ноября

Украинских политиков подчинили Москве

Объявили военное положение

Минеральную воду на Кавказе открыли херсонские солдаты

В день Ивана Златоуста молятся о наказании взяточников

Самое читаемое
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
3
 Просмотров: 32599
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
6
 Просмотров: 28126
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
3
 1 Просмотров: 18279
Вместо жестких диет: назвали 5 каш для похудения
Вместо жестких диет: назвали 5 каш для похудения Просмотров: 17091
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
23
 Просмотров: 15300
Политика
"Слуга народа" имеет 35 "говорящих голов" - СМИ
"Слуга народа" имеет 35 "говорящих голов" - СМИ Просмотров: 36
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным Просмотров: 873
Адвокат эстонского инвестора обратился к Зеленскому по поводу произвола силовиков
Адвокат эстонского инвестора обратился к Зеленскому по поводу произвола силовиков Просмотров: 171
За угрозы убийством. Нардепу Федыне готовят снятие неприкосновенности и подозрение
За угрозы убийством. Нардепу Федыне готовят снятие неприкосновенности и подозрение Просмотров: 468
Журналисты показали, как чиновники в Днипре ездят на ковер к Корбану
Журналисты показали, как чиновники в Днипре ездят на ковер к Корбану
 Просмотров: 486
Больше всего комментируют
12
Меня 10 лет насиловала жена: украинец решился на откровенный рассказ
5
Прекращение огня и рост зарплат - чего украинцы ждут от Зеленского
4
К работе Зеленского положительно относятся 62% украинцев - опрос
3
Проблемы с землей и Коломойским. Миссия МВФ уехала из Украины
3
"Очистка продолжается" - Зеленский начал ходить по улице и снимать еженедельные видео для украинцев
Голосов: 13827
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua