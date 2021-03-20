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суббота, 20 марта 2021 19:10

"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (онлайн)
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Фото: Лилия Дворецкая

Под Офисом президента общественность пришла на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненка.

Все больше и больше людей шли с улицы Институтская, сообщило "Радіо Свобода".

Из колонок звучит музыка. Люди держат сине-желтые, красно-черные флаги. Держат изображение министра внутренних дел Арсена Авакова с надписью "Черт", напротив ОП плакат "Сегодня его - а завтра всех нас. Стерненку волю. Free Antonenko, Free Sternenko".

Приветствуют: "Слава Украине - Героям слава".

Зажгли файеры, которые бросали в Офис президента.

"Зелю прочь", - выкрикивают.

"Венедиктова - чума", - слышно. На стене Офиса президента написали баллончиком "Свободу Стерненку", "Лох". Облили ОП краской. Разбили окна.

"Зелю прочь", "Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - восклицают.

Горело на балконах, в ОП изнутри открывали двери и тушили огнетушителями. Вылили из окна ведро воды.

"20 марта - день рождения Сергея. Однако свои 26 лет он вынужден встречать в тюрьме.

Президент решил полностью игнорировать наш с вами мирный протест. Мы ждали две недели.

Поэтому на день рождения Сергея мы немного попразднуем, зажжем и напомним президенту о его обязанностях перед народом Украины", - сообщают организаторы акции.

"Сергей сидит именно потому, что политики пытаются дать сигнал обществу - замолчать. Когда происходят явно незаконные действия властей. Есть тенденция замолчать общество, заставить новых людей после Революции достоинства вести себя сдержаннее. Именно против этого и вышли люди", - сказал адвокат Маси Найем.

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23 февраля Сергея Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд города Одессы.

27 февраля под Офисом президента и Офисом генерального прокурора состоялась многотысячная акция "Справедливость Стерненко - справедливость всем".

Общественность требовала от президента Владимира Зеленского судебной реформы и отставки с должности генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Министра внутренних дел Арсена Авакова называли "чертом".

19 марта, несмотря на ходатайство, судья Лариса Ершова оставила Стерненка под стражей.

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20
марта

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