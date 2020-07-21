Зеленский отреагировал на захват автобуса террористом

Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв, говорит президент. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский держит под личным контролем ход событий в Луцке. Там террорист захватил автобус с пассажирами.

"Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Было слышно выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введено полицейскую операцию "Заложни ", а СБУ ввела план "Бумеранг".

Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем", - заявил президент в Facebook.

Между тем заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что приоритетом правоохранителей является диалог с лицом, захватившим заложников.