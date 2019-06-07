Зеленский отправил за 10 украинскими детьми в Грузию свой президентский самолет

Зеленский отправил в Грузию свой самолет. Фото: РБК

Президент Владимир Зеленский направил в Грузию свой президентский борт за 10 детьми украинки Юлии Сусляк из Хмельницкой области, которую подозревают в торговле детьми.

"Там находится Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба по поручению Владимира Зеленского. Он уже встретился с представителями Генеральной прокуратуры и Министерства труда, здоровья и социальных дел Грузии для решения вопроса оформления необходимых документов для возвращения детей", - написала в Facebook пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

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Мать детей Юлия Сусляк, которая перевозила на территорию оккупированной Абхазии 10 детей, семеро из которых родились в течение одного года от суррогатных матерей, была задержана правоохранителями на грузинской границе.