Зеленский открыл конференцию шуткой о IPhone

Зеленский пошутил о одиннадцатый айфон на открытии Конференции по реформе управления земельными отношениями. Фото: obozrevatel.com

Зеленский начал открытия Конференции по реформе земельных отношений с шутки о одиннадцатый IPhone.

"Еще раз добрый день! У людей новые смартфоны - так? 11-й IPhone? Всех поздравляю", - сказал Зеленский, пишет obozrevatel.com.

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После шутки он серьезно продолжил речь.

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским обсудил визит президента в США на следующей неделе.