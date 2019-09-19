Зеленский открыл конференцию шуткой о IPhone

Зеленский начал открытия Конференции по реформе земельных отношений с шутки о одиннадцатый IPhone.
"Еще раз добрый день! У людей новые смартфоны - так? 11-й IPhone? Всех поздравляю", - сказал Зеленский, пишет obozrevatel.com.
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После шутки он серьезно продолжил речь.
Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским обсудил визит президента в США на следующей неделе.
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