Зеленский опроверг информацию о своем интервью российскому пропагандистскому телеканалу

Зеленский не давал интервью российским пропагандистам. Фото: 1+1

Президент Украины опроверг информацию о том, что он дал интервью российскому телеканалу.

Был только короткий ответ на короткий вопрос российской журналистки, заверил Владимир Зеленский в эфире проекта "Право на власть".

Я читал об этом, но я не давал интервью каналу "Россия 1". У нас пресс-подход был возле входа в отель. В коридоре была журналистка, что-то у меня спросила. Я ей что-то и ответил. Такое "интервью", – пояснил президент.

"Там было очень много журналистов из разных стран", – резюмировал Зеленский.

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В четверг, 12 декабря, появилась информация, будто Владимир Зеленский дал интервью пропагандистскому каналу "Россия 1".