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понедельник, 04 октября 2021 14:57

"Зеленский оказался не лучше предшественников" - сети о фильме "Оффшор 95"
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3 октября журналисты "Слідство. Інфо" опубликовали фильм "Оффшор 95".

В фильме говорится, что президент Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могут быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Не исключено, что речь идет о деньгах, выведенных из "Приватбанка" его бывшими владельцами.

В декабря 2016 года правительство национализировало "Приватбанк". Чтобы удержать его дееспособным, государство вложило 155 млрд грн.

Ущерб, нанесенный "Приватбанку" в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров, достигают $5,5 млрд, сообщали в финучреждении.

Gazeta.ua предлагает реакцию пользователей Facebook на расследование журналистов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показ фильма в Малой опере в Киеве срывали после звонка с угрозами, поступившего в Киевскую городскую госадминистрацию.

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