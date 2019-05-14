Зеленский обязан компенсировать недостаток политического опыта формированием качественной команды - Николаенко

Николаенко убежден, что необходимо дать Зеленскому полномочия распускать Раду

Владимир Зеленский обязан сформировать хорошую и опытную команду, которая найдет путь выхода страны из непростой политической ситуации.

Об этом заявил Андрей Николаенко, глава партии "Основа", в эфире телеканала "НАШ".

"Нужно принять новый избирательный закон и отменить мажоритарную систему – зло, от которого необходимо избавиться. Президент Зеленский должен понимать, что людям нужно дать возможность выбрать не только новый, но прежде всего профессиональный парламент. Многое будет зависеть от того, какую команду приведет с собой глава государства. У него мало опыта, но он может это исправить", – отметил Николаенко.

Зеленский должен получить достаточно полномочий и принимать собственные решения, но каждое решение предполагает и политическую ответственность. Это относится и к решению о возможном роспуске парламента.

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"Наиболее правильный подход в том, чтобы дать Зеленскому полномочия распускать Раду. Он должен принять самостоятельное решение и нести за него персональную ответственность. На самом деле, коалиции в парламенте уже давно нет, но этот состав Рады был выгоден для Порошенко", – отметил политик.

Николаенко оценил перспективы партии новоизбранного президента на досрочных парламентских выборах.

"Нужно понимать, почему этот сценарий может ему создать дополнительные проблемы. С одной стороны, Зеленский имеет большой запас поддержки в обществе и для него выгодны досрочные выборы. Но готова ли к этому его команда, имеет ли она достаточно кадрового резерва? Есть определенные сомнения. Эти выборы, с довольно высокой вероятностью, могут пройти еще по старому избирательному закону, а такой сценарий осложнит жизнь для партии "Слуга Народа", которая еще не имеет полноценной региональной структуры", – прокомментировал глава "Основы".

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский во время своей каденции должен выплатить большой государственный долг и завершить контракт с РФ на транзит газа в Европу. На этом перед встречей министров иностранных дел стран ЕС подчеркнул еврокомиссар Йоханнес Хан, который недавно встречался с Зеленским.