Зеленский обсудил с президентом Парламентской ассамблеи НАТО ситуацию на Донбассе

Зеленский встретился с руководителем ПА НАТО. Фото: ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун.

Во время встречи обсудили широкий круг вопросов сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом, в частности состояние реформ, призванных приблизить Украину к стандартам НАТО, сообщает пресс-служба главы государства.

Также речь шла об урегулировании ситуации на востоке Украины в рамках Минского формата, возвращение российской делегации в ПАСЕ и необходимость освобождения пленных украинских моряков.

Глава государства подтвердил неизменность стратегического курса Украины на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры.

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Вчера Вооруженные силы Украины и боевики отвели свои войска на 900 м от линии соприкосновения. Разведение сил продлится в течение трех суток. Еще одни сутки даются на осуществление официального заявления о разведении сил и средств и еще одни - на проведение инспектирования мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.