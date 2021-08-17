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вторник, 17 августа 2021 09:38

Зеленский обсудил с Науседой ситуацию на белорусско-литовской границе

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Зеленский обсудил с Науседой ситуацию на белорусско-литовской границе
Украина и Литва - стратегические партнеры. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Зеленский поблагодарил за предоставление Украине очередной партии вакцины AstraZeneca. Со своей стороны Науседа выразил благодарность за решение предоставить гуманитарную помощь для защиты литовской границы.

Лидеры обсудили актуальную ситуацию с безопасностью на белорусско-литовской границе из-за роста количества незаконных мигрантов. Сейчас достигли относительной стабилизации ситуации, отметил президент Литвы.

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Также Зеленский ознакомил литовского коллегу с подготовкой масштабных мероприятий, которые пройдут в Киеве в течение 23-24 августа по случаю 30-летия независимости Украины.

Президенты обсудили состояние реализации совместных культурно-гуманитарных проектов. Науседа оценил реализацию украинской стороной проекта по восстановлению надгробного памятника князю Константину Острожскому в Киево-Печерской лавре.

Президент Польши Анджей Дуда примет участие в саммите "Крымской платформы" и праздновании Дня Независимости Украины.

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