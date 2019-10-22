Зеленский обсудил с Бразилией космический проект

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Японию обсудил с бразильским коллегой Жаиром Болсонару сотрудничество в космической отрасли.
Об этом сообщает сайт главы государства.
Украинская сторона предложила перезапустить совместный космический проект с использованием космодрома "Алкантара".
"У нас состоится большая приватизация, мы сейчас представляем немало проектов, которые показывают, что в Украину вкладывать выгодно. Я верю, что мы действительно должны построить мощные отношения между Украиной и Бразилией", - сказал Зеленский.
Также Зеленский поблагодарил за поддержку Бразилией территориальной целостности и суверенитета Украины.
Болсонару пригласил Зеленского в Бразилию и согласился на его приглашение посетить Украину в следующем году.
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Президент Владимир Зеленский и Елена Зеленская приняли участие в интронизации японского императора Нарухито.
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