Зеленский обсудил с Бразилией космический проект

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Японию обсудил с бразильским коллегой Жаиром Болсонару сотрудничество в космической отрасли.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Автор: president.gov.ua Президенты Украины и Бразилии обсудили экономику.

Украинская сторона предложила перезапустить совместный космический проект с использованием космодрома "Алкантара".

"У нас состоится большая приватизация, мы сейчас представляем немало проектов, которые показывают, что в Украину вкладывать выгодно. Я верю, что мы действительно должны построить мощные отношения между Украиной и Бразилией", - сказал Зеленский.

Также Зеленский поблагодарил за поддержку Бразилией территориальной целостности и суверенитета Украины.

Болсонару пригласил Зеленского в Бразилию и согласился на его приглашение посетить Украину в следующем году.

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Президент Владимир Зеленский и Елена Зеленская приняли участие в интронизации японского императора Нарухито.