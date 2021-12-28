Зеленский обещал стоять в пробках. Но сейчас для его кортежа перекрывают дорогу

Президент Владимир Зеленский, несмотря на обещание, продолжает передвигаться в кортежах, для которых перекрывают движение.
Также делает премьер-министр Денис Шмигаль и министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Bihus.info.
Расследователи установили, что перед проездом кортежей Зеленского не раз перекрывали дороги. По обочинам дорог расставляли силовиков.
По запросу журналистов в Управлении государственной охраны сказали, что Зеленский дал устное распоряжение не перекрывать движение. Но согласно законодательству УГО может это делать. Потому дороги перекрывают.
После истории с празднованием Дня рождения Андрея Ермака кортеж без президента возвращали в госдачу. Дороги при этом не перекрывали. Журналисты предполагают, что это было для отвлечения внимания. Словно Зеленский не возвращался в Ермак.
25 ноября во время презентации национальной авиакомпании Шмигаль ехал в аэропорт "Борисполь" в кортеже, дорогу перекрывали. 14 декабря для премьера перекрывали дороги перед презентацией форума Ukraineinvest. Президента там не было.
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2 декабря перед Антикоррупционным форумом перекрывали дорогу. Вероятно, для министра Монастырского.
В апреле 2019 года кандидат в президенты Зеленский обещал: "Я буду стоять в пробках. Я не собираюсь перекрывать дороги".
По запросу в Управлении государственной охраны сообщили, что согласно устному распоряжению Зеленского во время движения его кортежа движение не перекрывается.
Однако, согласно законодательству, УГО имеет право вместе с подразделениями Национальной полиции временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах при проезде автомобиля президента. И подобные случаи журналисты фиксировали.
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