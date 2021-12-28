Зеленский обещал стоять в пробках. Но сейчас для его кортежа перекрывают дорогу

Расследователи установили, что для Зеленского и Шмыгаля перекрывают дороги. Фото: "Схеми"

Президент Владимир Зеленский, несмотря на обещание, продолжает передвигаться в кортежах, для которых перекрывают движение.

Также делает премьер-министр Денис Шмигаль и министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Bihus.info.

Расследователи установили, что перед проездом кортежей Зеленского не раз перекрывали дороги. По обочинам дорог расставляли силовиков.

По запросу журналистов в Управлении государственной охраны сказали, что Зеленский дал устное распоряжение не перекрывать движение. Но согласно законодательству УГО может это делать. Потому дороги перекрывают.

После истории с празднованием Дня рождения Андрея Ермака кортеж без президента возвращали в госдачу. Дороги при этом не перекрывали. Журналисты предполагают, что это было для отвлечения внимания. Словно Зеленский не возвращался в Ермак.

25 ноября во время презентации национальной авиакомпании Шмигаль ехал в аэропорт "Борисполь" в кортеже, дорогу перекрывали. 14 декабря для премьера перекрывали дороги перед презентацией форума Ukraineinvest. Президента там не было.

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2 декабря перед Антикоррупционным форумом перекрывали дорогу. Вероятно, для министра Монастырского.

В апреле 2019 года кандидат в президенты Зеленский обещал: "Я буду стоять в пробках. Я не собираюсь перекрывать дороги". По запросу в Управлении государственной охраны сообщили, что согласно устному распоряжению Зеленского во время движения его кортежа движение не перекрывается. Однако, согласно законодательству, УГО имеет право вместе с подразделениями Национальной полиции временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах при проезде автомобиля президента. И подобные случаи журналисты фиксировали.