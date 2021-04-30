Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство

Зеленский повторяет предшественников, говорит Алексей Кошель. Фото: Getty Images

В кадровой политике действующая власть не отличается от предшественников. Об этом Gazeta.ua сказал председатель Комитета избирателей Алексей Кошель.

"Найем пытался обеспечить прозрачность Укроборонпрома - идеями, публикациями. Ситуация с его увольнением выглядит нездоровой, коррупционные риски возрастают.

Увольняют неугодных, кто работает прозрачно. А потом могут прийти те, кто умеют быстро "осваивать" государственные финансы", - говорит Кошель.

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"Одна из ключевых предвыборных обещаний Зеленского - новое качество политики, открытая, прозрачная, без кумовства. Однако получили новое кумовство в виде "95 квартала", которым раздаются должности.

За два года, когда Зеленский президент, не могу вспомнить ни одного кадрового решения с объяснением причин. Увольняют председателя районной или областной госадминистрации без объяснений.

Зеленский вручает министру здравоохранения Скалецкой букет, ее включают в команду "слуг народа" на выборах в Киевский горсовет, но принимают решение об увольнении. Если вы называете ее успешным управленцем, на каких основаниях уволили?

Такая же ситуация с Коболевым. Увольняют в ручном режиме, он узнает об этом постфактум.

Это показывает нездоровую кадровой политике. Подковерность, кумовство, попытки зачистки от людей, которые пытаются пролить свет на процессы", - говорит Алексей Кошель.

"Зеленский строит комфортную для себя команду, теплую ванну. Когда не будут задавать лишних вопросов, критиковать.

Разрушен институт советников президента. Несколько месяцев назад у Зеленского было пятеро советников, зато у Ермака - 20", - говорит председатель КВУ.

28 апреля Кабинет министров сообщил о прекращении полномочий председателя правления Нафтогаз України – Андрея Коболева. Вместо него компанию возглавил Юрий Витренко. На следующий день Мустафа Найема сократили с должности заместителя генерального директора государственного концерна Укроборонпром.