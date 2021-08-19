Зеленский объявил строительство мощного флота

Украина рассчитывает на поддержку со стороны Европейского Союза, Великобритании и США, сказал Зеленский. Фото: president.gov.ua

Украина имеет задачу до 2035 году построить профессиональный мощный флот. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью журналистам.

"Вопрос Крыма - это также вопрос разблокирования Черноморского и Азовского побережья. Мы над этим работаем. Есть задача к 2035 году построить большой флот. Это достаточно долго, но результаты первого этапа наглядно мы с вами сможем увидеть уже 24 августа этого года.

Наша задача - построить профессиональный мощный флот, способный давать отпор любому. Мы - мирное государство, но должны быть готовы к любым шагам. Мы готовимся к разблокированию черноморского региона. Именно такая задача давалась мной лично и была поддержана нашей армией", - цитирует Зеленского "Українська правда"

Украина не может ждать 20 лет, пока в стране появится инфраструктура для полноценного судостроения, поэтому власть начнет строить флот - в том числе и в других государствах, отметил президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Великобритания подарит Украине два противоминных корабля

Параллельно в Украине будет строиться инфраструктура, чтобы подхватить этот процесс. Зеленский обещает, что "будут и корветы, будут и военные катера, будут малые подводные лодки". То же касается и военных баз, строительство первой уже скоро начнется в Бердянске.

Украина рассчитывает на поддержку со стороны Европейского Союза, Великой Британии и США.

Вопрос усиления ВМС Украины будет частью предстоящей встречи с президентом США, сообщил Зеленский.

"Я уверен, что украинское общество увидит флот Украины, и тогда я буду чувствовать себя именно тем президентом, о котором вы сказали (президентом морской державы - ред.)", - заявил.

С 28 июня по 10 июля в Черном море и прибрежных районах на территории Украины прошли масштабные учения Sea Breeze. В учениях приняли участие 32 страны.