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четверг, 05 сентября 2019 02:26

Зеленский объяснил, почему он ветировал закон о "Пласт"

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Зеленский объяснил, почему он ветировал закон о &quot;Пласт&quot;
Зеленский ликвидировал "Пласт". Фото: ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не подписал закон о "Пласте" и рассказал, что в нем надо доработать.

"Анализ содержания приведенных положений Закона свидетельствует об определении Пласта - национальной скаутской организации Украины как единственной в Украине скаутской общественной организации, принципов ее функционирования и предоставления ей государственной поддержки. Между тем, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, в настоящее время в Украине зарегистрировано ряд скаутских организаций", - говорится в сообщении президента.

По словам Зеленского, определение законом "Пласта" как единственной в Украине национальной скаутской организации фактически создает преимущества и привилегии для ее функционирования и получения ею государственной поддержки, а также приводит риск невозможности создания и дальнейшей деятельности уже созданных других скаутских организаций.

Положения закона относительно механизмов государственной поддержки Пласта не согласуются с частью второй статьи 95 Конституции Украины, согласно которой исключительно законом о Государственном бюджете Украины определяются любые расходы государства на общественные нужды.

"Учитывая изложенное не могу поддержать Закон Украины "О государственном признании и поддержке Пласта - национальной скаутской организации Украины" в предложенной редакции. Вместе с тем, принимая во внимание весомый вклад украинского пластового движения в получении и становления украинской государственности, в гражданское образование и национально патриотическое воспитание детей и молодежи, предлагаю доработать указанный Закон с целью определения основ государственной поддержки развития украинского пластового (скаутского) движения", - говорится в предложениях Зеленского.

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Ранее, Владимир Зеленский ветировал законопроект 10184 о государственном признании и поддержке Национальной скаутской организации Украины "Пласт".

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