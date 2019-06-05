Зеленский об убийстве мальчика: Будет и политическая ответственность

По Украине прошли массовые акции протеста с требованием наказать виновных в убийстве ребенка и реформировать полицию. Фото: facebook.com/serj.mazur

Все причастные к убийству 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком будут наказаны. В том числе, понесут политическую ответственность.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский, общаясь с журналистом "1+1" в Брюсселе.

"Сочувствую всем близким и родным парня. Когда каждый день на фронте погибают военные - это понятно, они защищают нашу страну от врага. Но здесь - просто какое-то безумие. Забрали жизнь ребенка. Это серьезный вопрос и будут все наказаны. Уверен, будет и политическая ответственность, и уголовная. Мы об этом неоднократно говорили с министром [Аваковым]", - сказал Зеленский.

Он призвал всех быть осторожными и действовать по закону.

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31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 2 пьяных полицейских - Владимир Петровец и Иван Приходько - решили развлечься и пострелять в банки. Под пулю попал 5-летний Кирилл Тлявов. Парня доставили в больницу в Киеве. 3 июня он умер. Весть о "развлечениях" правоохранителей и смерть ребенка возмутила общество. Вечером 3 июня под стенами МВД люди организовали акцию. После этого стало известно об отстранении руководства районной и областной полиции. 4 июня суд избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей.