Зеленский не сможет угодить всем группам - эксперт

Фото: пресс-служба Зеленского

Новоизбранный президент Владимир Зеленский потеряет часть электората, когда начнет предпринимать реальные шаги.

Такое убеждение высказал политолог Тарас Загородний в эфире "112 Украина".

"Зеленский набрал много голосов от крайне левых, которые уверены, что уже завтра он объединит нас с Россией, и от умеренно правых, разочаровавшихся в Порошенко. Поэтому говорить, что он всех объединил, нужно осторожно. Не исключено, что именно этот электорат и посыплется. Потому что каждый хочет видеть в нем что-то свое. А когда пойдут реальные шаги, все будут недовольны. Зеленский не сможет угодить всем группам, которые за него голосовали.

Будем видеть коррекцию рейтинга, когда Зеленский начнет говорить и действовать. Пока у него много электората Бойко, Тимошенко, Порошенко, "Самопомочи" - у них очень разные взгляды на жизнь", - сказал Загородний.

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30 апреля ЦИК объявила Владимира Зеленского победителем президентских выборов. Он набрал 73,22% голосов. Наибольшую поддержку получил в Луганской области - 89,44%, 87,21% - в Одесской, 85,52% - Николаевской, 86,55% - Запорожской, 86,94% - Донецкой, 87,25% - Днепропетровской, 86,88% - Харьковской.