Зеленский не подписал совместное заявление с Варфоломеем - СМИ

Зеленский встретился с Варфоломеем. Фото: РБК

Президент Украины Владимир Зеленский не подписал совместное заявление с патриархом Варфоломеем I, которое готовили представители Вселенского патриархата вместе с МИД Украины.

Заявление в основном должно было касаться экологической тематики, так как патриарх Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере, его даже часто неформально называют "зеленым патриархом", пишет BBC со ссылкой на свои источники.

В заявлении не было политических провокационных формулировок, и почему Офису президента не понравилось заявление на экологическую тематику, пока неизвестно.

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8 августа Владимир Зеленский впервые встретился с вселенским патриархом Варфоломеем. Пресс-служба главы государства ограничилась по этому поводу коротким пресс-релизом, согласно которому Зеленский заявил, что не будет вмешиваться в церковные дела, но будет защищать независимость церкви.