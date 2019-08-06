Зеленский не может адекватно реагировать, потому рулят другие - нардеп

Луценко убежден, что законопроект о люстрации предыдущей власти придумал Богдан. Фото: radiosvoboda.org

Президент Владимир Зеленский пока не успевает реагировать на все проблемы страны. Поэтому управляют ею люди из его окружения.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал народный депутат VIII созыва Игорь Луценко.

"Президента еще дней 50 не буду критиковать. Он перегружен. Не может адекватно реагировать. Поэтому рулят другие. Прежде всего - руководитель офиса Андрей Богдан.

Например, феерический законопроект о люстрации. Зеленский такого не мог придумать. Да, вопрос люстрации нужно упорядочить. Но такой циничный законопроект президент не должен был подавать", - сказал Луценко.

Нардеп считает такую ​​инициативу попыткой удержать рейтинг.

"У президента работают профессиональные люди, которые лучше разбираются в технологиях позитива. Они 5 лет могут успешно продержаться. Сказали: "Сделаем их" - всех без разбора. А народ действительно хочет послать всех прочь. Даже самые продвинутые представители общества не заморачиваются анализом: кто достойный остаться.

Прошу провидения, чтобы народ не был наказан за огромную ошибку, когда "с водой выплеснули ребенка". Избиратели также ответственны за то, что происходит", - отметил Луценко.

Президент Владимир Зеленский предложил расширить действие закона о люстрации на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, занимавших должности с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 года. Зеленский просил председателя Верховной Рады Андрей Парубий провести внеочередное заседание, на котором, в частности, рассмотреть законопроект о люстрации. Парубий ответил, что регламент не предусматривает проведение заседания после завершения сессии.

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