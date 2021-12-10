Зеленский не исключает референдума по Донбассу и Крыма

О "компромиссах" с Байденом Зеленский не говорил. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский не исключает референдума по Донбассу, Крыму и прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "1+1" в пятницу вечером, сообщает Gazeta.ua

"Меседж, который я получил от президента Соединенных Штатов, что Россия заверила США и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию по территориям нашего независимого государства.

Это сегодня пусть небольшой и не конечный, но все же важный результат. О компромиссах никакие мы не говорили. Говорили о том, что у нас может появиться благодаря США еще одна площадка переговоров с РФ", – сказал Зеленский.

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По словам президента, есть "тонкий хирургический момент".

"Как не потерять "Нормандский формат". Я не исключаю отдельный формат и прямые переговоры с президентом Российской Федерации. Вижу поддержку этого направления со стороны европейских партнеров и США", – сказал.

Телеведущая Наталья Мосейчук спросила Зеленского о референдуме о статусе ОРДЛО.

"Я не исключаю референдума по Донбассу в целом. И здесь вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни. Это может быть по Донбассу, Крыму. Это может быть в целом по прекращению войны. Так может быть, что какая-нибудь страна будет нам предлагать те или иные условия. У меня нет никаких секретов от общества.

Если будет сложный вызов – точно буду советоваться с нашим обществом", - ответил.

10 декабря Владимир Зеленский поговорил с Джозефом Байденом по телефону. Президент США заверил, что сказал президенту РФ Путину о серьезных экономических санкциях и вооруженной поддержке Украины в случае нового витка российской агрессии.