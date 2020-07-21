Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг на Офис президента

Последние кадровые назначения дополнительно иллюстрируют стагнацию украинской экономики, говорит журналист. Фото: president.gov.ua

С монополиями олигархов бороться не будут, а Национальный банк будет выполнять указания из Офиса президента.

Об этом Gazeta.ua сказал журналист Олекса Шалайский, комментируя прошлонедельные назначения нового председателя Нацбанка и Антимонопольного комитета.

Сейчас в кадровых назначениях очень мало весят сами кадры. Сначала ищут человека, который будет подчиняться приказам Офиса президента. Если соглашается - тогда назначают.

АМКУ не будет независимым, таким не был и при предшественнике - Терентьеве. Сейчас вообще не будет касаться любых монополий.

Ранее власть могла бороться с каким-то конкретным олигархом за счет в том числе АМКУ. Тех, кто был близок к власти - не замечали, а кто был в оппозиции - попадали под раздачу.

Теперь ситуация изменилась. Все олигархи имеют рычаг на ОП и каждый может решать свои проблемы. А это значит, что ни одного из них, монополии никто не будет трогать.

Более мелкие крупные бизнесмены решают свои проблемы через антимонопольщиков. АМКУ позволяет их компаниям безальтернативно выигрывать государственные тендеры и не отменяет их. Происходит децентрализация коррупции. Несколько раз проходили такие периоды, когда коррупция не шла вертикально, а когда определенные отрасли отдавались в кормление разным людям. А кроме этих еще "зарабатывали" все, кто может это сделать. Районный судья, прокурор или полицейский придумывал сам себе схему и сам ее реализовывал, не посвящая об этом руководство и не делясь деньгами. Сейчас происходит то же самое - каждый "зарабатывает", как может.

Большие схемы согласовывают с теми, кто сидит в Офисе президента. Причем Зеленский может о них не знать

Пищанская в парламенте говорила ритуальные вещи, как и ее предшественник. Которые надо говорить, чтобы что-то сказать. За последние 4 года не было ни одного серьезного дела против крупных монополистов. Кроме прошлогоднего намека на химические заводы Фирташа, чтобы демонополизировать отрасль. Но и это ничем не закончится.

Кирилл Шевченко тоже будет достаточно послушным к власти. Будет гораздо четче выполнять пожелания по ОП. Другое дело, какими они будут. Если - поднять курс до 32, накачать экономику бумажками. Не будет таких пожеланий - не будет делать. Президент будет иметь 100% влияние на председателя Нацбанка.

Если напечатать гривну, ее можно кому-то раздать. Например построить еще больше дорог. Здесь даже не пиар и популизм. На самом деле наибольшее давление на печать гривны будут оказывать коррупционеры. Потому что хотели бы увеличение выделением им бюджетных денег, чтобы с каждого миллиарда украсть 100 миллионов. А дальше их конвертируют в доллары за 5 мин. Давление коррупционеров - огромное. Каждый сейчас лепит свои схемы, может не согласовывать с Офисом президента. Устоит ли перед этим давлением верхушка власти? Честно говоря, сомневаюсь.

Назначение Шевченко и Пищанской дополнительно иллюстрируют стагнацию украинской экономики", - говорит Алекса Шалайский.

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16 июля Верховная Рада назначила председателем Национонального банка Кирилла Шевченко. А председателем Антимонопольного комитета - Ольгу Пищанскую.