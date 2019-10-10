Зеленский назвал свою ошибку в должности президента

Пресс-марафон Зеленского длился 14 часов. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский признал, что делал ошибки в кадровых вопросах.

Об этом он сказал журналистам в одном из перерывов в пресс-марафоне на Kyiv Food Market.

"Были ошибки. Если не называть людей - у меня есть ошибки кадровые", - сказал Зеленский.

На вопрос журналистки, почему он не называет фамилии, ответил: "Это не правильно относительно отношения к ним. Я их предложил, я в них что-то увидел. Это моя ошибка".

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10 октября президент Владимир Зеленский провел самый длинный в истории пресс-марафон. Он длился 14 часов. За это время президент пообщался с 300 журналистами и ответил на около 500 вопросов. Сам глава государства признался, что устал. С главными тезисами пресс-конференции Зеленского можно ознакомиться здесь.