Зеленский назвал семь изменений в Украине и пригрозил олигархам

"Покупать политиков у вас больше не получится", - заявил Зеленский олигархам. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский назвал семь главных событий для Украины в этом году, а также то, что олигархов больше "не будут прощать".

Колонку Зеленского для британского журнала The Economist цитирует НВ

По словам президента, речь идет о судебной реформе, вакцинации, антибюрократической и инфраструктурной реформе, укреплении финансового сектора, запуске второго уровня пенсионной системы и борьбе с коррупцией.

"Украина предложила своим гражданам разные вакцины на выбор. Этим могут похвастаться далеко не все государства. Украинцам доступны препараты американской, европейской и китайской разработок - все надежные. Для ревакцинации также будет вполне достаточный потенциал. Обеспечим и наиболее эффективные препараты для лечения Covid-19 - все, признанные миром", – пишет Зеленский.

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Судебную реформу назвал "прививкой против коррумпированности и предвзятости судей".

"Сопротивление очищению судов и дальше будет безумным. От затягивания малейших процедур до попыток сломать реформу через Конституционный суд", - отметил.

В 2022-ом будет еще больше прогресса в трансформации государства, заявил.

"Укрепление финансового сектора, Национального банка и антикоррупционных институций. Запуск второго уровня пенсионной системы и настоящего фондового рынка. Продолжится антибюрократическая реформа, прямую пользу от которой имеют уже более 10 миллионов украинцев, пользуясь Дія. Думаю, через несколько лет граждане смогут контактировать с государством без бюрократии", – пообещал.

Инфраструктурную реформу "расширят на Укрзалізниця".

"А в мае 2022 года появится максимально четкая красная линия - для тех, кто считает еще с 90-х годов, что государство - их личная собственность. Начнет действовать антиолигархический закон. Это самый мощный шаг для детенизации экономических и политических отношений в Украине. Этот шаг уже сделан, и назад его не отыграть, что бы ни пытались сделать господа олигархи, можете объединяться в бизнесе, но никаких заговоров и схем, чтобы "слить" государство, никто вам больше не простит. И покупать политиков, чтобы выбивать себе экономические привилегии, у вас больше не получится. Закон один для всех", - написал Зеленский.

3 ноября Верховная Рада устранила несогласованности в проголосованном законе. Признавать личность олигархом будет Совет национальной безопасности и обороны. Это будет делать по представлению правительства, Национального банка, члена СНБО, СБУ, Антимонопольного комитета. Через два дня президент подписал закон об олигархах. Первые заседания СНБО, на которых будут определять олигархов, могут состояться в мае.