Зеленский назвал российский газ грязным в мире

"Северный поток-2" - российский газопровод, построенный в обход Украины. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире.

"Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции", - отметил президент Украины в Вашингтоне, сообщили в пресс-службе главы государства.

Зеленский обсудил с министром энергетики Дженнифер Грёнхольм газопровод "Северный поток - 2", который Россия строит в обход Украины.

Украинский президент подчеркнул важность принятия эффективных мер по предотвращению использования Россией газа в качестве оружия. В частности, Зеленский ожидает скорейшего начала регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина - Германия - США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности.

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"Северный поток-2" - российский газопровод, построенный в обход Украины. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Единственным акционером проекта является ОАО "Газпром". В июле Германия и США достигли соглашения, согласно которому Америка не окажет сопротивления достройке трубы, а Германия обязуется принять санкций в случае агрессии России против Украины, а также помочь Украине в энергетической трансформации. В Украине "Северный поток-2" воспринимают как угрозу экономическим интересам, которая может оставить украинскую ГТС без работы.