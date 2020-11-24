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вторник, 24 ноября 2020 02:41

Зеленський назначив постійного представника при ЮНЕСКО

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Зеленський назначив постійного представника при ЮНЕСКО
Зеленский назначил очередного чиновника. Фото: 5 канал

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Вадима Омельченко постоянным представителем при ЮНЕСКО (учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры).

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины во Французской Республике Омельченко Вадима Владимировича постоянным представителем Украины при ЮНЕСКО по совместительству", - говорится в документе, опубликованном на сайте президента.

В июне Зеленский назначил Омельченко послом Украины во Франции вместо Олега Шамшуры, который также по совместительству также был постпредом при ЮНЕСКО.

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Летом президент сменил главу Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО. Вместо Сергея Кислицы, который стал постоянным представителем при ООН, была назначена первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

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