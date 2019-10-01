Зеленский назначил земельного уполномоченного

Президент Владимир Зеленский назначил Романа Лещенко уполномоченным по земельным вопросам.

Об этом во вторник сообщил сайт главы государства.

Автор: president.gov.ua

Уполномоченного назначено вне штата.

Роман Лещенко - основатель и руководитель группы компаний "Агродар". Окончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. Является депутатом Жашковского районного совета в Черкасской области.

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Правительство запустит систему, которая будет мониторить и проверять покупателей и продавцов земельных участков. Об этом заявили в Кабмине.