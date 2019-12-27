Зеленский назначил трех глав РГА

Зеленский назначил 3 глав РГА на Одесчине и Житомирщине. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский назначил двух глав районных государственных администраций в Одесской обл. и одного в Житомирской обл.

Соответствующие распоряжения опубликовали на сайте главы государства.

Президент назначил Максима Бриткова главой Ананьевского районной государственной администрации Одесской обл.

Андрей Кучмийов назначен председателем Болградской районной государственной администрации Одесской обл.

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Председателем Черняховской РГА Житомирской области назначен Александр Дубенцов.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности руководителя Государственного бюро расследований. Об этом говорится в президентском указе от 27 декабря.