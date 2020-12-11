Зеленский назначил председателя ОГА, которым Порошенко заменял Коломойского

Валентин Резниченко участвовал в местных выборах с партией, куда входит мэр Днипра Борис Филатов. Фото: Facebook

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко. Об этом со ссылкой на источники во власти сообщает LB.ua

Предварительно Кабинет министров согласовал его назначение.

В марте 2015 года 5-й президент Петр Порошенко назначал Валентина Резниченко председателем ОГА вместо Игоря Коломойского. Резниченко проработал в должности до июня 2019-го.

До этого Резниченко возглавлял Запорожскую ОГА. С 1996 года работал в структуре Украинского медиа-холдинга Бориса Ложкина, 2003-го стал вице-президентом УМХ. После продажи холдинга 2013 года оставил пост.

На местных выборах был 1 номером в списке партии "Пропозиция", куда входит мэр Днепра Борис Филатов, - Gazeta.ua, в Днепропетровский областной совет.

Работал гендиректором государственного предприятия "Украинский государственный центр радиочастот".

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