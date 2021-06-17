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четверг, 17 июня 2021 22:16

Зеленский назначил послов в ряде стран

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Зеленский назначил послов в ряде стран
Зеленский провел назначения в дипломатическом корпусе. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении новых украинских послов.

Так, новым послом Украины в Республике Ботсвана и Мозамбике стала Любовь Абравитова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Абравитова также является украинским послом в Южно-Африканской Республике.

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Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица по совместительству возглавит дипломатическое представительство в Республике Тринидад и Тобаго, а также на Багамских островах.

Президент назначил послом Украины в Мавритании Максима Субха. Он назначен на должность по совместительству, поскольку также является украинским послом в Алжире.

В возрасте 49 лет скончался заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко. Он был назначен первым за 12 лет послом в США, но не успел поработать в должности.

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Дата
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