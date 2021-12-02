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Зеленский назначил на должности судей, причастных к преследованию "майдановцев"

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Зеленский назначил на должности судей, причастных к преследованию &quot;майдановцев&quot;
Зеленский назначил на вакантные должности 28 судей. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский назначил на вакантные должности 28 судей. Двое из них причастны к преследованию участников Революции Достоинства.

Соответствующие указы – №610, 611, 612, 613, 614 – президент подписал 1 декабря. Они опубликованы на сайте Офиса главы государства.

27 судей назначили на должности в местные суды первой инстанции и 1 судью в хозяйственный суд Донецкой области.

Двое судей – Петр Заруба и Андрей Ключник, назначенные указами Зеленского, получили негативные выводы от Общественного совета добропорядочности в 2018 году. В частности, за свои решения, которые ограничивали права и свободы участников революции достоинства в 2013-2014 годах, сообщили в фонде Dejure.

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Зарубу президент назначил судьей Дарницкого районного суда Киева и Ключника - судьей Святошинского районного суда Киева.

Ключнику вынесли негативное заключение за то, что в 2014 году он посадил в тюрьму участника Революции достоинства Александра Костура "за участие в протестах".

Заруба получил негативное заключение ОСД из-за своего решения о лишении водительских прав участницы "Автомайдана" в 2014 году.

26 ноября на пресс-марафоне президент Зеленский заявил, что назначил двух судей Конституционного суда.

В марте президент отменил указы Януковича 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС.

В июле коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда признала незаконным указ президента.

После этого Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту принятия судьями решения.

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