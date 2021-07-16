Зеленский назначил гранты в области кинематографии

Зеленский подписал распоряжение, которым назначил гранты трем молодым деятелям в области кинематографии. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил гранты трем молодым деятелям в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов.

Так, режиссер Доминикия Левчук для производства неигрового фильма "Воспоминание" получит грант в размере 1 млн 525 тыс. грн. Об этом сообщает пресс служба Офиса президента.

Грант в размере 1 млн 089 тыс. грн предназначены режиссеру Кристине Зинчук для производства игрового фильма "Мебель".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ада Роговцева отмечает день рождения. Самые яркие кинороли актрисы

Кроме того, режиссер Елена Рубашевская получит грант в размере 1 млн 284 тыс. грн для производства неигрового фильма "Линия жизни".

Месяц назад объявили лауреатов пятой Национальной премии "Золота дзиґа". Церемония вручения состоялась 12 июня в киевском конгрессно-выставочном центре "Парковый". Больше всего наград получила драма "Атлантида" о Донбассе после освобождения от оккупантов. Отметили в шести номинациях: как лучший фильм, за монтаж, режиссерскую и операторскую работу, художника-постановщика и визуальные эффекты.