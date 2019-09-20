Зеленский назначил главу Службы внешней разведки

Президент назначил руководителя Службы внешней разведки Валерия Евдокимова.

Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Евдокимова с должности заместителя главы Службы внешней разведки и назначил его главой этого ведомства.

Указы от 20 сентября обнародованы на сайте главы государства.

Зеленский назначил Евдокимова заместителем главы СВР в июле этого года.

В 2013-м Евдокимов был начальником Управления администрации Государственной пограничной службы.

12 сентября президент уволил с должности главы СВР Владислава Бухарева и назначил его первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

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Службу внешней разведки создали в 2004 -м на базе СБУ. Занимается разведывательной деятельностью в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, борется с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечивает безопасность учреждений и граждан Украины за рубежом.