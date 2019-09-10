Зеленский назначил главного военного прокурора

Чумака назначили главным военным прокурором. Фото: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ о согласовании кандидатуры нардепа Виктора Чумака для назначения на должность военного прокурора.

"Кандидатура Чумака Виктора Васильевича для назначения на должность заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора согласована", - говорится в подписанном президентом документе.

До этого в СМИ появилась информация о планах генпрокурора Руслана Рябошапки назначить Чумака руководителем военной прокуратуры вместо уволенного Анатолия Матиос. Так, новое руководство собирается переформатировать военную прокуратуру, исключив ее двойное подчинение ГПУ и Министерству обороны.

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С 2014 года эту должность занимал Анатолий Матиос.