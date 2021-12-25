Зеленский назначил глав двух ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Синегубова новым главой Харьковской ОГА.
В последние два года Олег Синегубов возглавлял Полтавскую ОГА, говорится в указе, опубликованном на сайте президента.
"Назначить Синегубова Олега Васильевича главой Харьковской областной государственной администрации", - говорится в указе.
Также Зеленский своим указом назначил Дмитрия Лунина исполняющим обязанности главы Полтавской облгосадминистрации.
"Временно возложить исполнение обязанностей главы Полтавской областной государственной администрации на Лунина Дмитрия Сергеевича", - говорится в документе.
Дмитрий Лунин будет исполнять обязанности главы Полтавской ОГА вместо Олега Синегубова, которого Зеленский назначил главой Харьковской облгосадминистрации.
Таким образом, в двух ОГА сделали рокировку.
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Областная государственная администрация (ОГА) — местная государственная администрация, местный орган государственной исполнительной власти, входящий в систему органов исполнительной власти Украины.
ОГА в пределах своих полномочий осуществляет исполнительную власть на территории соответствующей административно-территориальной единицы - области, а также реализует полномочия, делегированные ей соответствующим областным советом.
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